Rino Carmine, ο «εχθρός»: Το μεγαλείο ενός Πόντιου έφεδρου ανθυπολοχαγού του Ιππικού, στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του ’40

Από την ενορία Ισχανάντων της Σάντας, όπου γεννήθηκε το 1915, ο Σίμος Λιανίδης βρέθηκε στο Κουταΐσι της Γεωργίας και το 1921 ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά του, στην Ανταλλαγή των πληθυσμών. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στον Καταχά Πιερίας ωστόσο στη συνέχεια μετακόμισαν στην Καλαμαριά όπου πήγε δημοτικό, γυμνάσιο και πανεπιστήμιο αλλά και έζησε την υπόλοιπη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, το 1940, ο Σίμος Λιανίδης υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός του Ιππικού και παρασημοφορήθηκε για τα ανδραγαθήματά του με το μετάλλιο του Πολεμικού Σταυρού Α’ τάξεως.

Την εμπειρία του από εκείνη την περίοδο και τα όσα βίωσε την αποτύπωσε στο βιβλίο του «Ματωμένα χιόνια – Αφηγήματα από τον πόλεμο της Αλβανίας», που εκδόθηκε το 1985 στην Αθήνα από τις εκδ. Βησσαρίων.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr