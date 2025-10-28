Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 70χρονη – Δέχθηκε επίθεση με πέτρα από κατά συρροήν δραπέτη ψυχιατρικών ιδρυμάτων

Διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο άνδρα, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη μαρίνα Γλυφάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23ης Οκτωβρίου.

Ο 38χρονος την πλησίασε και χωρίς καμία προειδοποίηση, την χτύπησε με μία μεγάλη πέτρα στο κεφάλι.

Εργαζόμενοι του Δήμου Γλυφάδας έσπευσαν να τη βοηθήσουν και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα, αρχικώς στο Ασκληπιείο Βούλας και ακολούθως σε ιδιωτική ΜΕΘ.

Οι γιατροί δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή.

Ο 38χρονος δράστης εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, πρόκειται για άτομο με ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, το οποίο έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρική κλινική.

Με εντολή εισαγγελέα, ο 38χρονος προφυλακίστηκε και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.