Χανιά: Προθεσμία έλαβε ο 23χρονος δράστης του φονικού σε γλέντι – Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο μεταφέρθηκε στα δικαστήρια το μεσημέρι της Κρήτης ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισσάμου Χανίων, στην Κρήτη.

Ο 23χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το προσεχές Σάββατο. Εις βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις.

Το πυροβόλο όπλο 22 χιλιοστών με το οποίο ο 23χρονος σκότωσε τον 52χρονου στη διάρκεια του γλεντιού στο Έλος, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, κατόπιν υποδείξεώς του, σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σύμφωνα με το cretalive.gr.

«Συγκλονισμένος και μετανιωμένος»

Κατά το ίδιο μέσο, ο συνήγορος του νεαρού, Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας».

Ο συνήγορος πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως ο κατηγορούμενος «εξαρχής θέλησε να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές, όντας μετανοημένος από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών και στα πλαίσια του αυτοφώρου, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί καν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παραδόθηκε και ο ίδιος αυθόρμητα και αυτοβούλως υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές πού ακριβώς ήταν το όπλο, όπου πήγαν οι αστυνομικοί και το όπλο το βρήκαν όπως τους είχε υποδείξει».