Logo Image

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νεάπολη – Εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νεάπολη – Εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Nick Paleologos / SOOC

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα σε χώρο κλιμακοστάσιου σε πολυκατοικία στην οποία ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.


 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube