Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νεάπολη – Εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα σε χώρο κλιμακοστάσιου σε πολυκατοικία στην οποία ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στο δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2025