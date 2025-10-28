Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νεάπολη – Εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα σε χώρο κλιμακοστάσιου σε πολυκατοικία στην οποία ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.



