28η Οκτωβρίου: Το μήνυμα του πιλότου του F-16 από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, όπου γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940, πέταξε με την ομάδα επιδείξεων ΖΕΥΣ ο επισμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου.

Αφού έκανε επίδειξη των ικανοτήτων του και των δυνατοτήτων του αεροσκάφους του, ο ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας με περισσότερες από 1700 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη F16, είπε:

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον λαό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα».

Παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είπε: «Κύριε επισμηναγέ, αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίζετε οι Ενοπλες Δυνάμεις να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό, εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40. Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στην φύλαξη των ανοιχτών ελληνικών οριζόντων. Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα».

