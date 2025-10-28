Τα Mirage απογειώνονται από την Τανάγρα – Εντυπωσιακές εικόνες

Τα εμβληματικά γαλλικά μαχητικά Mirage, γνωστά για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις σε αποστολές αναχαίτισης και κρούσης, αποτελούν εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής αεράμυνας.
Δείτε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την απογείωση τεσσάρων αεροσκαφών από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα.
Ο φετινός σχεδιασμός υπό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία και με τα τρία Επιτελεία, θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά:
- κατευθυνόμενα βλήματα όπως τα Spike NLOS
- το «made in Greece» UAV «Αρχύτας» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
το «made in Greece» σύστημα «Υπερίων» – «Κένταυρος» της ΕΑΒ ο οποίος τοποθετήθηκε σε φρεγάτες του τύπου ΜΕΚΟ (ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΨΑΡΑ) του Πολεμικού Ναυτικού και δοκιμάστηκε επιτυχώς στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» αλλά θα «φοράνε» και όλες οι εκσυγχρονισμένες φρεγάτες κλάσης «ΥΔΡΑ»
drones εν χρήσει από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία
- το νέο σύστημα μη επανδρωμένου (ΣμηΕΑ) V-BAT του Στρατού Ξηράς
ιπτάμενα αεροχήματα UAV Orbiter
- τον οπλισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως είναι οι πύραυλοι Meteor, Scalp, AGM-88 HARM
- μακέτες των ισραηλινών πυραύλων αέρος – εδάφους μεγάλου βεληνεκούς Rampage
ισραηλινές συλλογές καθοδήγησης SPICE (kit που μετατρέπουν απλές βόμβες σε κατευθυνόμενα όπλα μεγάλου βεληνεκούς)
- Κινητή Μονάδα επισκευής drones του 306 Εργοστάσιού Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ)
- Τεθωρακισμένα τροχοφόρα Οχήματα Αναγνώρισης Μ-1117 με ηλεκτροπτικό αισθητήρα
- ρομπότ εκκαθάρισης αυτοσχέδιων εκρηκτικών Μηχανισμών του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ)
- τη νέα στολή «Σύγχρονου Μαχητή»