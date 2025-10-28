28η Οκτωβρίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα (φωτογραφίες)

Με την μαθητική παρέλαση κορυφώθηκε ο εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθως επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιαννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Στο κέντρο της πόλης διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή λόγω της μαθητικής παρέλασης.

Μετά την ολοκλήρωση η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε πως αυτό που «θέλουμε να δώσουμε στα μικρά παιδιά είναι η ελπίδα». «Η χώρα μας δυνατή, αγέρωχη. Στέκεται δυναμικά και πορεύεται μέσα στα χρόνια έχοντας μια βαριά ευθύνη, την οποία φέρουμε όλοι: Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά, έτσι ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τα δίκαιά της και συνάμα να δημιουργεί ανάπτυξη έτσι ώστε σε αυτά τα μικρά παιδιά που παρέλασαν μπροστά μας να δώσει προοπτική», είπε.

«Στεκόμαστε μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θυμόμαστε τους γνωστούς και τους άγνωστους που έδωσαν τη ζωή τους έτσι ώστε να στεκόμαστε ελεύθεροι και να μπορούμε να διεκδικούμε όλα τα δίκαια που βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν αυτονόητα και δεδομένα. Συνάμε ακούσαμε τον Εθνικό Ύμνο και είδαμε τα μικρά παιδιά των σχολείων της Αθήνας και σκεφτόμαστε τι περνάει απ’ το μυαλό τους. Μπορούν να έχουν ελπίδα; Και αυτό θέλουμε να τους δώσουμε», πρόσθεσε.

