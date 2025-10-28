Logo Image

Κρήτη: Η τεράστια γαλανόλευκη σημαία των 1.440 τ.μ. κυματίζει ξανά στο λιμάνι του Ηρακλείου

Eurokinissi

Μια συγκινητική πρωτοβουλία της οικογένειας Καλαθάκη για την 28η Οκτωβρίου

Μια εντυπωσιακή εικόνα αντίκρισαν και φέτος οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Ηρακλείου: η γαλανόλευκη των 1.440 τετραγωνικών μέτρων υψώθηκε και πάλι στο λιμάνι της πόλης, τιμώντας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η σημαία, διαστάσεων 32×45 μέτρων, στήθηκε με τη βοήθεια γερανού, ενώ η τελετή πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου, σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνιας.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται, όπως κάθε χρόνο, η οικογένεια Καλαθάκη, που θέλησε με αυτόν τον τρόπο να στείλει μήνυμα ενότητας και σεβασμού στις αξίες της πατρίδας.

«Είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε όσους χάθηκαν για την πατρίδα και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι τη θυσία τους και τις αξίες τους δεν πρέπει να τις ξεχνάμε», ανέφερε εκ μέρους της οικογένειας η Ιάσμη Καλαθάκη.

Η γιγαντιαία σημαία είναι ορατή από πολλά σημεία του Ηρακλείου, μετατρέποντας κάθε χρόνο το λιμάνι σε σύμβολο μνήμης, ελευθερίας και εθνικής υπερηφάνειας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

