Σε εξέλιξη η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στην Αθήνα (φωτογραφίες)

Κοινωνία

Intime News/ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η παρέλαση πραγματοποιείται παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου

Σε εξέλιξη η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στην Αθήνα, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας.

Η παρέλαση πραγματοποιείται παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρελαύνουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.

Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιαννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ήδη είναι σε ισχύ είναι στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύουν έως το πέρας της παρέλασης.

Intime News/ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Intime News/ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Intime News/ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

