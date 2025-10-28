Μήνυμα του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και οφειλόμενης τιμής

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου απηύθυνε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης.

«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα μνήμης και οφειλόμενης τιμής», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Στεκόμαστε ευλαβικά μπροστά στο Έπος του ’40, όχι με πρόθεση επετειακής τελετουργίας ή επανάπαυσης στις δάφνες του ηρωικού παρελθόντος, αλλά με διάθεση στοχασμού, περισυλλογής και εμβάθυνσης στο διαχρονικό του μήνυμα: ότι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η εθνική ενότητα αποτελούν αξίες αδιαπραγμάτευτες. Τότε, τώρα και πάντα».

Ολόκληρο το μήνυμά του

Χρόνια Πολλά, Ελληνίδες και Έλληνες! Ζήτω το Έπος του 1940!

28η Οκτωβρίου σήμερα, και ο απανταχού Ελληνισμός στρέφει την καρδιά και τη σκέψη του στο ηρωικό Έπος του 1940, φωτεινό ορόσημο και σημείο αναφοράς της συλλογικής ιστορικής μνήμης του Έθνους μας.

Ελλάδα και Κύπρος τιμούμε την 28η Οκτωβρίου και το υπερήφανο «ΟΧΙ», που σύσσωμος ο ελληνικός λαός αντέταξε στην ξένη εισβολή.

Ογδόντα πέντε χρόνια έχουν περάσει από εκείνες τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν οι Έλληνες, αψηφώντας αριθμητικές αναλογίες και στρατηγικούς υπολογισμούς, προασπιζόμενοι την εθνική τους αξιοπρέπεια και το δικαίωμα της κυριαρχίας, όρθωσαν, με υψηλό φρόνημα και ομοψυχία, το ανάστημά τους ενάντια στο σκοτάδι και την καταπίεση του φασισμού.

Ιδιαίτερη τιμή ανήκει στους Κύπριους εθελοντές που, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πατρίδας-μητέρας, έσπευσαν να πολεμήσουν στο αλβανικό μέτωπο και στη Μέση Ανατολή, γράφοντας με το αίμα τους σελίδες ηρωισμού και αυταπάρνησης.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο Έπος του 1940 αποτελεί ζωντανό δεσμό ιστορικής μνήμης και κοινών αγώνων, που ενώνει Ελλάδα και Κύπρο στο ίδιο ιδανικό: την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας απέναντι σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού.

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Κύπρος! Ζήτω το Έπος του 1940!