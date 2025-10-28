Οι Πόντιοι στο μέτωπο του Ελληνοϊταλικού – Το συγκλονιστικό κάλεσμα όταν ξέσπασε ο πόλεμος

Να κάνουν αυτό που γνώριζαν ήδη όσο βρίσκονταν στο στόχαστρο των Νεότουρκων και των Οθωμανών κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας, κλήθηκαν να ξανακάνουν οι Πόντιοι:

«Κατεβείτε με χαρά στην ιερή άμιλλα των Ελλήνων. Ξαναγεννηθείτε πνευματικά στον Αγώνα για όλα και με όλα, στην υπέροχη αυτή μεταρσίωση. Προτιμήστε το θάνατο στις θέσεις σας από τη δειλία, τη λιποταξία και τη λιποψυχία».

Με αυτές τις προτροπές το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» και η ειδική επιτροπή που συστάθηκε μόλις 20 μέρες μετά την εισβολή των Ιταλών και την έναρξη του πολέμου καλούν τους Πόντιους της Ελλάδας και του εξωτερικού να στηρίξουν τα εθελοντικά σώματα, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να παραμείνουν στις επάλξεις και να αγωνιστούν ηρωικά ο καθένας από το δικό του μετερίζι.

