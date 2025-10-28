Live η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και πολιτικής έντασης, λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει πυροδοτήσει η τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πραγματοποιούνται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μεγάλη εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Παρά τις πολιτικές αναταράξεις, η Θεσσαλονίκη τιμά με κάθε λαμπρότητα την εθνική επέτειο με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση- η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:00 με τα πολιτικά τμήμα των συλλόγων-, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Φέτος, η παρέλαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δίνεται έμφαση στην καινοτομία. Έτσι για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν νέα οπλικά συστήματα και μέσα τεχνολογίας αιχμής, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και των μεγάλων μεταρρυθμίσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Διαβάστε εδώ αναλυτικά τα συστήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά σήμερα.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τη θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ», όπου ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου θα κάνει με μαχητικό F-16 ασκήσεις ακριβείας και εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από τον χώρο της παρέλασης, στη νέα Παραλία, ενώ μέσω ασυρμάτου θα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρέλαση LIVE πατώντας εδώ.

Το «παρών» δίνουν επίσης οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

Παράλληλα, σχολικές παρελάσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:00 η μαθητική παρέλαση. Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιαννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Μετά την ολοκλήρωση η υπουργός Παιδείας δήλωσε πως αυτό που «θέλουμε να δώσουμε στα μικρά παιδιά είναι η ελπίδα».