Χανιά: Στον εισαγγελέα σήμερα ο δράστης της δολοφονίας σε γλέντι – Τι υποστηρίζει

Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 23χρονος που παραδόθηκε την Δευτέρα ως δράστης της υπόθεσης δολοφονίας 52χρονου κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου, στο Έλος Κισσάμου Χανίων, στην Κρήτη.

Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων καθώς ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Από την προανάκριση και την έρευνα των αστυνομικών στα Χανιά πως ο 23χρονος πυροβόλησε με ένα 22άρι πιστόλι, το οποίο και εντοπίστηκε, τρεις φορές το θύμα στο στήθος, από κοντινή απόσταση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διένεξη μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης φέρεται να δηλώνει μέσω του δικηγόρου του μετανοιωμένος και σοκαρισμένος. Φαίνεται να υποστηρίζει πως πάτησε την σκανδάλη γιατί φοβήθηκε ότι το θύμα ετοιμαζόταν να βγάλει κάτι από την τσέπη του.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ANT1, ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του 23χρονου δράστη, ανέφερε ότι η οικογένειά του ισχυρίζεται πως βρέθηκε εντελώς τυχαία στο γλέντι, όπως και το θύμα. «Προφανώς αυτές οι οικογένειες είχαν παρελθόν. Εκείνη την ημέρα ισχυρίζεται ότι δέχθηκε απειλές και ύβρεις και φοβήθηκε από μία κίνηση που πήγε να κάνει ο 52χρονος. Έτσι στον φόβο του έβγαλε το όπλο και έγινε το έγκλημα», είπε.

Με ποινικό παρελθόν ο 23χρονος

Ο 23χρονος φέρεται πως είναι πρόσωπο γνωστό στις αρχές, έχοντας απασχολήσει ξανά για διάφορα αδικήματα.

Το 2021 είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις του ΚΟΚ, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Την ίδια χρονιά είχε κατηγορηθεί για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το 2024 είχε κατηγορηθεί ξανά παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς είχε αυτοτραυματιστεί με όπλο που δεν κατείχε νόμιμα.

Εξίσου γνωστό στις αρχές ήταν το θύμα καθώς από το 2012 μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο είχε συλληφθεί δέκα φορές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για παράβαση του νόμου περί όπλων, καταστροφές και αγροτικές ζημιές και σωματικές βλάβες.