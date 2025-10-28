Κυψέλη: Σύλληψη 37χρονου που απείλησε μια γυναίκα με πιστόλι μέσα σε μπαρ

Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην στην περιοχή της Κυψέλης.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο 37χρονος, με αφορμή φραστικό επεισόδιο, έβγαλε όπλο για να απειλήσει γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης.

Όπως καταγγέλει το θύμα, οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο είχε πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια, τα οποία είχε κρύψει κάτω από σταθμευμένο όχημα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από το σταθμευμένο όχημα το πιστόλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.