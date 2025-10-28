Οι κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου (βίντεο)

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς που «έπεσαν» νωρίς το πρωί της Τρίτης από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε η επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί, την στιγμή της ανατολής του ήλιου, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Συνολικά το πρωτόκολλο προβλέπει 21 κανονιοβολισμούς από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.

Το έθιμο

Το έθιμο των 21 κανονιοβολισμών έχει ρίζες που χάνονται στο χρόνο. Η επικρατέστερη εκδοχή το αποδίδει στο Βρετανικό Ναυτικό, του οποίου τα πλοία διέθεταν επτά κανόνια που μπορούσαν να ρίξουν τρεις βολές ανά κανόνι. Έτσι απέδιδε συνολικά 21 πυροβολισμούς κάθε φορά που εισερχόταν σε φιλικό λιμάνι και κυρίως όταν επέστρεφε στην πατρίδα.

Η παράδοση αυτή πέρασε και στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των στενών σχέσεων του Ελληνικού και του Βρετανικού Ναυτικού, ειδικά μετά τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Το έθιμο φέρεται να εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1838, επί βασιλείας Όθωνα, στον πρώτο εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.