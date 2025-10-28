Ευ. Λέκκας για τον σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Αφορά μόνο την περιοχή που εκδηλώθηκε

«Σε καμία περίπτωση» δεν πρέπει να ανησυχούμε στην Ελλάδα για τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας την περιοχή του Μπαλικεσίρ στην Τουρκία, σύμφωνα με τον καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα.

«Αυτός ο σεισμός είναι ομόλογος του σεισμού που είχαμε τον Αύγουστο στην ίδια περιοχή και δεν επηρεάζει καθόλου τον ελλαδικό χώρο. Οι τεκτονικές δομές δεν έρχονται στον ελληνικό χώρο. Συνεπώς δεν επηρεάζει καθόλου», ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του Action24.

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιο άλλο ρήγμα που να επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο, ο καθηγητής απάντησε ότι αυτή είναι μία έμμεση επίδραση. «Αυτή είναι μία εκδοχή αλλά δεν έχει μεγάλες πιθανότητες», όπως είπε.

«Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τον χώρο στον οποίο εκδηλώθηκε. Δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο και δεν επηρεάζει τον χώρο της Τουρκίας προς τα βόρεια, εκεί όπου υπάρχει το ρήγμα της Ανατολίας», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ήταν ένας επιφανειακός σεισμός. «Η απόσταση είναι σχετική μικρή, οπότε είναι εύλογο», είπε προσθέτοντας ότι η ενέργεια είναι πάρα πολύ μικρή και δεν έχει δύναμη να προκαλέσει ζημιές στον ελληνικό χώρο.