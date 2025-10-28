28η Οκτωβρίου: Στις 11:00 η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Μετά την επίσημη δοξολογία στους Ιερούς Ναούς, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία του κάθε δήμου, οι πανηγυρικοί λόγοι των δημάρχων και των τοπικών Αρχών, η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ηρωικώς πεσόντων και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις παρελάσεις των μαθητών, προσκόπων, τοπικών και αθλητικών συλλόγων.

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων, η Τροχαία ανακοίνωσε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στον Δήμο Αθηναίων από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, από τις 06:00 και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στον Δήμο Πειραιά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους: