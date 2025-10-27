Logo Image

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό – λεωφορεία – τραμ – Αλλαγές από τις 8 το πρωΐ

Με διαφοροποιήσεις και πρόγραμμα δρομολογίων που συναντά το επιβατικό κοινό τις Κυριακές  θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς την 28η Οκτωβρίου. Επιπλέον, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις γραμμές των λεωφορείων, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στο κέντρο της Αθήνας, τα δρομολόγια του Τραμ προς Σύνταγμα θα τερματίζουν στη στάση Φιξ από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:00. Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Αναφορικά με τις λεωφορειακές γραμμές, από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης θα διακοπεί η κυκλοφορία της γραμμής 060, ενώ τα δρομολόγια της γραμμής Χ95 θα εκτελούνται ως το σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

