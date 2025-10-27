Θαμμένα στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκαν ένα πιστόλι και οκτώ σφαίρες

Ένα πιστόλι καθώς και οκτώ σφαίρες, βρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή θαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται γνωστοί ποινικοί, μεταξύ των οποίων και ο Κλοντιάν Λεκοτσάι, γνωστός ως αρχηγός της λεγόμενης «μαφίας των φυλακών», ο οποίος προαυλίζεται στον ίδιο χώρο.

Στην 5η πτέρυγα προαυλίζονται Τούρκοι κρατούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των αρχών για το πού και από ποιον θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί το όπλο.

Η έρευνα για το πώς το όπλο βρέθηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και πώς κατάφερε να παραμείνει κρυμμένο στο προαύλιο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή ΕΡΤ