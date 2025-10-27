Logo Image

Θαμμένα στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκαν ένα πιστόλι και οκτώ σφαίρες

Κοινωνία

Θαμμένα στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκαν ένα πιστόλι και οκτώ σφαίρες

Η έρευνα για το πώς το όπλο βρέθηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι σε εξέλιξη

Ένα πιστόλι καθώς και οκτώ σφαίρες, βρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή θαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται γνωστοί ποινικοί, μεταξύ των οποίων και ο Κλοντιάν Λεκοτσάι, γνωστός ως αρχηγός της λεγόμενης «μαφίας των φυλακών», ο οποίος προαυλίζεται στον ίδιο χώρο.

Στην 5η πτέρυγα προαυλίζονται Τούρκοι κρατούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των αρχών για το πού και από ποιον θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί το όπλο.

Η έρευνα για το πώς το όπλο βρέθηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και πώς κατάφερε να παραμείνει κρυμμένο στο προαύλιο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή ΕΡΤ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube