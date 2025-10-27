Θεσσαλονίκη: Αθώος 24χρονος μπάρμαν που σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονο

«Όταν είναι γεμάτο το μαγαζί δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Εμένα μού ήρθε η παραγγελία από την σερβιτόρα και την ετοίμασα», ανέφερε ο μπάρμαν που είχε συλληφθεί χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο ελέγχων για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Ο 24χρονος, κρίθηκε αθώος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να έπεισαν όσα είπε στην απολογία του, ότι δηλαδή ο 15χρονος μπήκε στο μαγαζί με παρέα ενηλίκων, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν ήρθε σε απευθείας επαφή με τον ανήλικο.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε αστυνομικός ο 15χρονος δεν παρουσίαζε σημάδια μέθης και η κατάστασή του ήταν καλή. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή τού κατηγορουμένου, αλλά η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε την αθώωσή του.