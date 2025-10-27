Στο Καλπάκι και φέτος τιμάται η επέτειος του ΟΧΙ

Το Έπος του 1940 τιμά και φέτος ο Δήμος Πωγωνίου μέσα από τις ιστορικές εκδηλώσεις «ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2025», που ήδη ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται ανήμερα της Εθνικής Επετείου.

Η ιστορία ζωντανεύει στο ακριτικό Καλπάκι με τις φετινές εκδηλώσεις να αποκτούν έναν ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος καθιερώνεται η 28η Οκτωβρίου ως επίσημη δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας

Για την περιοχή το γεγονός αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη όπως είπε και ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης . «Δεν είναι απλώς μια σειρά εκδηλώσεων· είναι η ψυχή του τόπου μας, η μνήμη που μας ενώνει, το “Όχι” που αντήχησε στα βουνά του Πωγωνίου και συνεχίζει να εμπνέει μέχρι σήμερα» ανέφερε.

Οι εκδηλώσεις στο ιστορικό Καλπάκι ξεκίνησαν στις 18 Οκτωβρίου με την έκθεση φωτογραφίας «Μαρτυρίες και Εικόνες της Ελληνικής Εποποιΐας 1940-1944», που φιλοξενεί σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το Πολεμικό Μουσείο. Οι επισκέπτες είχαν και έχουν την ευκαιρία να δουν αυθεντικά τεκμήρια της εποχής, πρόσωπα και στιγμές που αποτυπώνουν τη δύναμη, τον πόνο και την ελπίδα εκείνων που έγραψαν Ιστορία. Η έκθεση λειτουργεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλπακίου.

Τις φετινές εκδηλώσεις θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης ενώ την κεντρική ομιλία με θέμα «Τα παιδιά του ’40 θυμούνται: προφορικές μαρτυρίες από τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο» θα πραγματοποιήσει η κυρία Μαρούλα Παπαευσταθίου – Τσάγκα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Ιωαννίνων και Διδάκτωρ Ιστορίας.