ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ρόλος του λογιστή, το παράπονο του αρχηγού και οι «περίεργοι» λογαριασμοί της συζύγου

Στους 13 έφθασε ο αριθμός των προφυλακισθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ 24 κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι -μετά και την απολογία του τελευταίου, νοσηλευόμενου στον Ευαγγελισμό- γεγονός που ολοκληρώνει την παρούσα φάση της προανάκρισης.

Μεταξύ των 24 είναι και ο πατέρας φερόμενου αρχηγού καθώς και ο λογιστής, ο οποίος φέρεται να έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις οικονομικές ροές και την οργάνωση του κυκλώματος. Ωστόσο, πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι το περιεχόμενο της απολογίας του και κατ’ άλλες πηγές η διάθεση συνεργασίας που επέδειξε καθόρισαν την μέχρι αυτή τη στιγμή ποινική του μεταχείριση. αλλά και

Ο λογιστής: Τίποτε παράνομο στο σπίτι μου

Ο λογιστής αρνήθηκε τις κατηγορίες στη απολογία του και επέρριψε ευθύνες σε ένα συνεργάτη του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είπε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις o ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις».

Ο πατέρας του αρχηγού: Δεν θέλω να τα πιστέψω

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο υπαρχηγού. Υποστήριξε στον ανακριτή ότι δεν γνώριζε τίποτα.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου.Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε.

Ο αρχηγός: Παραδέχομαι αλλά με κατηφορείτε για πολλαπλάσια

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που κατηγορείται ότι αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο φερόμενος ως αρχηγός κατά την απολογία του παραδέχτηκε μέρος από το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση», ανέφερε στην απολογία του.

Ακριβά γούστα

Σύμφωνα με τη δικογραφία που επικαλείται η ΕΡΤ, οι τραπεζικοί του λογαριασμοί φούσκωσαν με εντυπωσιακό ρυθμό. Την τελευταία 7ετία, μέλη του κυκλώματος τού πίστωσαν συνολικά 1 εκατομμύριο ευρώ.

Στο κατηγορητήριο γίνεται ειδική αναφορά και στην πολυτελή βίο του. Πραγματοποιούσε ταξίδια εκτός Ελλάδας, διέμενε σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία και πραγματοποιούσε συχνές αγορές προϊόντων επώνυμων εταιρειών.

Βραχιολάκι στη σύζυγο του «αρχηγού»

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» έχει τεθεί ήδη η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες ενώ μάλιστα χαρακτήρισε λάθος την εμπιστοσύνη που έδειχνε στον σύζυγό της.

«Δεν γνώριζα ό,τι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και ότι είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου», ανέφερε στην απολογία της.

Η σύζυγος δηλώνει από τον Ιούλιο του 2023, επιτηδευματίας με κύρια δραστηριότητα λιανικό εμπόριο ιματισμού. Οι λογαριασμοί της παρουσιάζουν ανοδική πορεία, σύμφωμα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Από το 2023 έως το 2025 πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις άνω των 220.000 ευρώ σε μετρητά ενώ από τρίτους λογαριασμούς άνω των 340.000 ευρώ.

Βάσει του κατηγορητήριου μέρος των ποσών που μεταφέρονται από λογαριασμούς του συζύγου της, αναμειγνύονται με ποσά που προέρχονται από τα καταστήματα ενδυμάτων, ώστε να αποκρύπτεται η πηγή τους.

Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» και η σύζυγος του προχώρησαν σε εικονικό διαζύγιο φοβούμενοι πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Προφυλακιστέος και ο «υπαρχηγός»

Τέλος, ο 38χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός, υπάλληλος σε ΚΥΔ στην Κρήτη, φέρεται να είχε τον ρόλο ενδιάμεσου.

«Εγώ ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Έκανα τη δουλειά μου, η οποία είναι να υποβάλλω δηλώσεις στο σύστημα», δήλωσε.

Ο 36χρονος κατηγορείται ότι διαχειριζόταν επίσης ροές χρημάτων. Εργαζόταν και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επεξεργαζόταν και υπέβαλλε τις δηλώσεις για λογαριασμών των μελών, βασισμένος σε πλαστά πιστοποιητικά.