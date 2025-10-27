Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια της προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γεωργίου Λυγγερίδη, του αστυνομικού των ΜΑΤ που έπεσε νεκρός ύστερα από επίθεση χούλιγκαν τον Δεκέμβριο του 2023, έγιναν στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Στάθης, υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού και συνάδελφοί του.

Την πρωτοβουλία για την τοποθέτηση της προτομής στη γενέθλια πόλη του Γιώργου Λυγγερίδη, ανέλαβαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Το μνημείο είναι έργο του γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη, ενώ τοποθετήθηκε στο πάρκο που φέρει το όνομά του, μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.