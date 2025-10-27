Νέα Ζηλανδία: O 13χρονος που κατάπιε δεκάδες ισχυρούς μαγνήτες και η εμπλοκή του Temu

Ένας 13χρονος στη Νέα Ζηλανδία, υποβλήθηκε σε επέμβαση, όπου χρειάστηκε να του αφαιρεθούν τμήματα του εντέρου του που είχαν υποστεί νέκρωση, όταν, για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, κατάπιε 80 – 100 μαγνήτες υψηλής ισχύος, νεοδυμίου, και μεγέθους περίπου 5Χ2 χιλιοστών, η πώληση των οποίων έχει απαγορευτεί στη χώρα.

Οι ισχυροί μαγνήτες, που συχνά πωλούνται ως διακοσμητικά γραφείου για ενήλικες, είναι επικίνδυνοι σε περίπτωση κατάποσης. Η ισχυρή μαγνητική τους έλξη μπορεί να προκαλέσει συγκόλληση τμημάτων του πεπτικού συστήματος, οδηγώντας σε σοβαρές επιπλοκές όπως νέκρωση λόγω άσκησης πίεσης, διάτρηση ή απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις, σύμφωνα με το New Zealand Medical Journal, που ανακίνησε και το ζήτημα.

Ο έφηβος υπέμεινε τέσσερις ημέρες κοιλιακού πόνου πριν ζητήσει ιατρική βοήθεια, ανέφερε η έκθεση. Στο νοσοκομείο, είπε στους γιατρούς ότι κατάπιε τους μαγνήτες περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα. Η έκθεση δεν κατονόμασε το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ούτε εξήγησε γιατί έφαγε τους μαγνήτες.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι οι μαγνήτες είχαν συγκεντρωθεί σε τέσσερις ομάδες στην κάτω δεξιά πλευρά της κοιλιάς του, τραβώντας μαζί διαφορετικά τμήματα του εντέρου του με τη μαγνητική τους δύναμη. Οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβασ Αφαίρεσαν με επιτυχία τους μαγνήτες, αλλά ο νεαρός χρειάστηκε να υποβληθεί σε αφαίρεση μέρους του εντέρου του. Πέρασε οκτώ ημέρες στο νοσοκομείο.

Τι λέει το Temu

Στο θέμα ενεπλάκη το Temu, καθώς το αγόρι ανέφερε, πως οι μαγνήτες αγοράστηκαν από την ασιατική πλατφόρμα διαδικτυακού εμπορίου.

Η εταιρεία από την πλευρά της, διαβεβαίωσε πως οι μαγνήτες που πουλάει στον ιστότοπό της τηρούν τους κανονισμούς της Νέας Ζηλανδίας.

«Ως προληπτικό μέτρο, εξετάσαμε τη φωτογραφία των μαγνητών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό και ελέγξαμε τις λίστες παρόμοιων προϊόντων στην πλατφόρμα μας. Οι μαγνήτες που διατίθενται επί του παρόντος συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Νέας Ζηλανδίας, αλλά τα προϊόντα αυτά πωλούνται επίσης μέσω άλλων μεγάλων διαδικτυακών και φυσικών καταστημάτων λιανικής πώλησης», δήλωσε εκπρόσωπος της Temu.

Eυρέως διαθέσιμοι στο διαδίκτυο

Οι μαγνήτες εξακολουθούν να είναι ευρέως διαθέσιμοι στο διαδίκτυο σε χαμηλές τιμές, και συχνά αγοράζονται χωρίς να απαιτείται επαλήθευση της ηλικίας, σύμφωνα με την έκθεση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων εισήγαγε το 2022 ένα υποχρεωτικό πρότυπο ασφάλειας που περιορίζει την ισχύ των χαλαρών ή αποσπώμενων μαγνητών σε προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για σκοπούς όπως η ψυχαγωγία και η ανακούφιση από το άγχος.

Η υπηρεσία έχει επίσης εκδώσει πολλαπλές ανακλήσεις για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνους μαγνήτες, τα οποία συνεχίζει να ταξινομεί ως κίνδυνο για την ασφάλεια.