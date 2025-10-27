Logo Image

Κοινωνία

Στρατιωτική παρέλαση: Γιατί κάνουν στάση εργασίας οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ 3

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Στ. Αγγελούδης: «Ενέργειες που κατατείνουν στην απαξίωση» του καναλιού.

Για «έλλειψη σεβασμού τόσο προς τη Θεσσαλονίκη όσο και προς το παραγόμενο δημοσιογραφικό έργο» κάνει λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αναφερόμενος στην δημοσιογραφική κάλυψη της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ 3. Ο ίδιος μιλά για «ενέργειες που κατατείνουν στην απαξίωση» του καναλιού.

«Πρέπει να γίνει σαφές, πως ανάλογες αδικαιολόγητες κινήσεις μας βρίσκουν αντίθετους», προσθέτει ο δήμαρχος.

Η  Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης(ΕΣΗΕΜ-Θ) αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της παρέλασης  στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, η οποία ξεκινάει από τις 11 το πρωί.

Να σημειωθεί ότι, τις εξελίξεις πυροδότησε η απόφαση της διοίκησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να επιλέξει ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης  συνάδελφό τους που μετακινήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, από την Αθήνα.

