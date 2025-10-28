Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 28 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, τη Θεομητορική εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ.

Παράλληλα η Ελλάδα γιορτάζει την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ», την ηρωική εκείνη ημέρα του 1940 που σφράγισε την ιστορία του έθνους με πίστη και αυτοθυσία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Τερέντιος, Νεονίλλη, Ευνίκη και οι «συν αυτοίς» Μάρτυρες

Ο Όσιος Στέφανος ο Σαββαΐτης

Οι Άγιοι Αγγελής, Μανουήλ, Γεώργιος και Νικόλαος οι Νεομάρτυρες εκ Μελάμπων Κρήτης

Ο Όσιος Αθανάσιος ο Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ο Άγιος Δημήτριος, Μητροπολίτης Ροστόφ

Οι Άγιοι Αφρικανός, Μάξιμος, Πομπήιος, Τερέντιος και άλλοι τεσσαράκοντα Μάρτυρες

Η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου εορτάζεται ως υπενθύμιση της προστασίας της Παναγίας προς τον κόσμο και ιδιαιτέρως προς το ελληνικό έθνος.

Η εορτή καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 1952, σε ανάμνηση των θαυμαστών επεμβάσεων της Παναγίας κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, όταν οι στρατιώτες και οι πολίτες αισθάνθηκαν τη χάρη Της να σκεπάζει τη χώρα μέσα από τις πιο δύσκολες στιγμές.

Ο Άγιος Τερέντιος και η σύζυγός του Νεονίλλη, μαζί με τα παιδιά τους Ευνίκη, Ευνόη και Κηδώνιο, μαρτύρησαν υπέρ της πίστεως, αναδεικνύοντας τη δύναμη της οικογένειας ενωμένης κάτω από την αγάπη του Χριστού.

Ο Όσιος Στέφανος ο Σαββαΐτης, ασκητής της Μονής του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη, διακρίθηκε για τη νηστεία και τα θαύματά του, ενώ οι Νεομάρτυρες από την Κρήτη, Αγγελής, Μανουήλ, Γεώργιος και Νικόλαος, θυσιάστηκαν κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, υπερασπιζόμενοι την Ορθοδοξία.

Η επέτειος του «όχι»

Η Εθνική Επέτειος του «ΟΧΙ», που εορτάζεται την ίδια ημέρα, αποτελεί ιερό σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας.

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο τότε πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς απάντησε με το ιστορικό «Όχι» στο τελεσίγραφο της φασιστικής Ιταλίας. Ολόκληρος ο λαός ενωμένος στάθηκε στο πλευρό του στρατού, γράφοντας με αίμα και θάρρος μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: