Ελευθερία Λάρισας: Ο Τύπος μπροστά στο Έπος του ’40

Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας «Γιώργος και Λένα Γουργιώτη» άνοιξε τις πύλες του σε μια ξεχωριστή έκθεση με τίτλο «Πρωτοσέλιδα Πολέμου: Ο Τύπος μπροστά στο Επος του ’40».

Πρόκειται για μια σπάνια αναδρομή στην εποχή του φθινοπώρου του 1940 και στους πρώτους μήνες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, μέσα από αυθεντικά φύλλα και πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής.

Τα εκθέματα προέρχονται από το αρχείο του συλλέκτη Βασίλη Νικόλτσιου, καθώς και από την ιστορική εφημερίδα «Ελευθερία», η οποία τότε κατέγραφε τον παλμό και τις αγωνίες της θεσσαλικής κοινωνίας. Η έκθεση επιδιώκει να προσφέρει στο κοινό μια ζωντανή εμπειρία της εποχής εκείνης, όταν ο έντυπος λόγος και η εικόνα λειτουργούσαν ως φορείς πίστης, ελπίδας και εθνικής ενότητας

Κατά την τελετή των εγκαινίων, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία του Τύπου εκείνης της εποχής και στη διαφορά του από τη σημερινή ενημέρωση μέσω διαδικτύου. «Ισως είμαστε σε εποχή που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει εφημερίδα, διότι το διαδίκτυο, το σκρολάρισμα, η εναλλαγή των ειδήσεων με ταχύτητα δεν αφήνουν την είδηση να κατακάτσει μέσα μας και να μας δημιουργήσει τα συναισθήματα. Οταν η είδηση ήταν τυπωμένη στο χαρτί είχε άλλη απήχηση.

Τα κείμενα είχαν ψυχή. Σήμερα, η είδηση έχει πληροφορία ή κατευθυνόμενη πληροφόρηση, αλλά δεν είχε ψυχή και παλμό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να γραφτούν τέτοια κείμενα σήμερα, και μόνο μια απλή περιήγηση, ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, η απλή αποτύπωση των φωτογραφιών μάς προκαλεί δέος έναντι της γενιάς εκείνης που πολέμησε» ανέφερε ο μητροπολίτης, ενώ στάθηκε και στο μήνυμα και στη διαχρονική σημασία του Επους του ’40:

«Ο πατριωτισμός δεν είναι ούτε καθήκον ούτε υποχρέωση – είναι ευθύνη, αγάπη και συναίσθημα, για την οποία ευθύνη θα δώσουμε λόγο πώς την αντιμετωπίσαμε και πώς τη διαχειριστήκαμε. Το Επος του ’40 είναι η αφορμή που ενώνει τον Ελληνισμό, γιατί το πρωί εκείνο της 28ης Οκτωβρίου ξυπνήσαμε ενωμένοι. Κοιμηθήκαμε λαός και ξυπνήσαμε έθνος. Μας έδωσε λόγο να περπατάμε με το κεφάλι ψηλά».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε με σεβασμό στην ιστορική πορεία της εφημερίδας «Ελευθερία», τονίζοντας ότι μέσα από τα πρωτοσέλιδά της συνεχίζει να κρατά ζωντανό το φως της μνήμης και να αναδεικνύει τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορική συνείδηση του τόπου.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος και εκδότης της εφημερίδας «Ελευθερία», Γιάννης Φιλιππάκης, ο οποίος απηύθυνε συγκινητικό χαιρετισμό. «Εχω συνηθίσει να μιλάνε για μας τα δικά μας πρωτοσέλιδα. Πριν αναμειχθώ στην εφημερίδα, είχα γνώση και του τίτλου και του ιστορικού εκδότη Τάκη Δημητρακόπουλου. Οταν ήρθα εδώ ένιωσα πολύ μεγάλο βάρος γι’ αυτό το οποίο ανέλαβα. Συνήθως είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται. Δεν το κρύβω, είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για το πώς θα μπορέσω να σηκώσω το βάρος ενός τέτοιου εκδότη.

Είναι ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους εκδότες που έχουν περάσει από τον ελληνικό Τύπο» τόνισε ο κ. Φιλιππάκης, ενώ έκανε σαφές πως σκοπός της «Ελευθερίας» είναι να παραμείνει μια αυθεντική και ειλικρινής φωνή της κοινωνίας, αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα της χώρας, χωρίς παραποιήσεις ή υπερβολές: «Θα προσπαθήσουμε πάντα, και μέσα από τα πρωτοσέλιδά μας και μέσα από τις σελίδες μας, να είμαστε οι γνήσιοι και αληθινοί εκφραστές της πραγματικής κατάστασης της πατρίδας μας και όχι αυτής που μπορεί πολλές φορές να εμφανίζεται. Ολοι μας θα λογοδοτήσουμε σε δύο αξίες και ιδανικά, στον Θεό και στη σημαία μας».