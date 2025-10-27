ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκατρείς οι προφυλακίσεις

Δεκατρείς κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά την απολογία τους για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την πρώτη προφυλάκιση το πρωί ενός περιστασιακά απασχολούμενου, ο οποίος φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία, τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εκμίσθωναν εκτάσεις με ψευδή στοιχεία.

Οι υπόλοιποι 23 κατηγορούμενοι είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών, είναι και ο λογιστής που φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την οργάνωση του κυκλώματος. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ρόλο στην ποινική του μεταχείριση έπαιξε η απολογία του.

Ελεύθερος αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης μετά την απολογία του.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του. «Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη, στον οποίο έδωσα τους κωδικούς του taxisnet, προκειμένου να με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος, χωρίς τη γνώση μου, καταχώρισε ψευδώς αγροτεμάχια στο όνομά μου. Μου διαβεβαίωσαν πως όλα ήταν νόμιμα», είπε στην απολογία του.

Από την πλευρά του, κατηγορούμενος επαγγελματίας αγρότης στην περιοχή της Πέλλας φέρεται να είπε: «Εδώ και 40 χρόνια καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζω αποκλειστικά από τη γη.

Απευθύνθηκα σε έναν μεσίτη για να μου βρει επιπλέον εκτάσεις ώστε να αυξήσω την παραγωγή μου. Μου υπέδειξε αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα κανονικά και πλήρωσα όλα τα έξοδα. Έχω προσκομίσει όλα τα παραστατικά και τα τιμολόγια εσόδων – εξόδων, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη».

Απομένει η απολογία ενός κατηγορουμένου που βρίσκεται στον νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας θα λάβουν εκεί την απολογία του.

