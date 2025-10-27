Κρήτη: Φωτιά στα Ανώγεια – Περιορίστηκε άμεσα

Πυρκαγιά ξέσπασε στα Ανώγεια Ρεθύμνου, στην Κρήτη, σήμερα Δευτέρα το απόγευμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδικη έκταση και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Τέθηκε υπό έλεγχο

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με τουλάχιστον 16 πυροσβέστες και με τη συνδρομή ομάδας ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς.

Συνεχίζονται όμως οι προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής ήδη έρευνα τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.