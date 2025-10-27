Logo Image

Ιωάννινα: Σχεδόν 200 κιλά χασίς σε αυτοκίνητο

Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από καταδίωξη, ο οδηγός το εγκατέλειψε

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατάσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας, αργά το βράδυ του Σαββάτου, σε περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων, οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, αντιλαμβανόμενος την αστυνομική παρουσία και προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο, πραγματοποίησε επιτόπια αναστροφή, αναπτύσσοντας ακολούθως ταχύτητα.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, καθώς και το δασώδες και δύσβατο της περιοχής.

Κατά τον έλεγχο του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπών αρχών, βρέθηκαν σε αυτό και κατασχέθηκαν 125 συσκευασίες  με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 193 κιλών και 212 γραμμαρίων.

ΕΛ.ΑΣ.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, για την ανακάλυψη της ταυτότητας του οδηγού, βρίσκονται σε εξέλιξη.

