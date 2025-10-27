ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από αντιπρόεδρος

Την παραίτησή του υπέβαλε ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση υποβλήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Αποδεκτή η παραίτηση

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, η παραίτηση υποβλήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και έγινε αποδεκτή.

Επί του παρόντος, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα, στη «Διαύγεια», έγινε αποδεκτή η από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη, γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, από τη θέση του προσωρινού αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΠΙΔ.

