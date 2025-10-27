ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 887 θέσεις εργαζομένων ΑμεΑ στο Δημόσιο

Εκδόθηκαν τη Δευτέρα τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 6Κ/2024 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 44/08.10.2024/τ. ΑΣΕΠ, Φ.Ε.Κ. 49/18.10.2024/τ. ΑΣΕΠ).

Αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 887 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου, αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 28 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και οι λοιποί υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) της αίτησης.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.