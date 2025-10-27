ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη ένας, ο 11ος, στη φυλακή – Ο λογιστής με τον «κομβικό ρόλο»

Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πριν από λίγο προφυλακίστηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος, ο οποίος εμφάνιζε ψευδή στοιχεία για να λαμβάνει τις επιδοτήσεις.

Οι απολογίες στα δικαστήρια

Συνολικά στα δικαστήρια σήμερα οδηγήθηκαν έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στην απολογία του:

«Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου χωράφια που ποτέ δεν είχα στην κατοχή μου.»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο λογιστής, στον οποίο αποδίδεται ότι είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση.