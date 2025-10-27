Υπ. Παιδείας: Συγκέντρωση γονέων και εκπαιδευτικών κατά της συγχώνευσης τμημάτων

Γονείς και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται έξω από το Υπουργείο Παιδείας για τη συγχώνευση των ολιγομελών τμημάτων στα σχολεία.

Την κινητοποίηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διοργανώνει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, η οποία ζητά την ανάκληση όλων των συμπτήξεων τμημάτων και την άμεση κάλυψη των κενών με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η κινητοποίηση αυτή γίνεται λίγες μέρες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, στην Αθήνα.

Οι συμμετέχοντες στη δράση δηλώνουν πως δεν υποχωρούν, καταγγέλλοντας ότι οι ελλείψεις και οι συγχωνεύσεις πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.