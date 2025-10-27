Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 24χρονο που έδωσε αλκοόλ σε ανήλικο

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, ο οποίος επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικο, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ) διέθεσε προς κατανάλωση αλκοολούχο ποτό σε 15χρονο θαμώνα.

Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, η οποία κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της παρέας της. Το παιδί φέρεται να είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.