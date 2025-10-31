Το Κολλέγιο CNAM στην Ελλάδα : Γέφυρα επαγγελματικής ανανέωσης

Σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας απαιτούν συνεχή προσαρμογή, το Κολλέγιο René Descartes – CNAM στην Ελλάδα αναδεικνύεται ως μια δυναμική γέφυρα μεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.

Με ευέλικτα προγράμματα, υβριδική διδασκαλία και τίτλους διεθνούς κύρους, προσφέρει σε Έλληνες επαγγελματίες την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους χωρίς να διακόψουν την καριέρα τους. Σήμερα, σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και ψηφιακής μεταμόρφωσης, τέτοια προγράμματα δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για όσους θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Τι είναι το CNAM;

Το Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) είναι ένα δημόσιο γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ιδρυμένο το 1794 από τον Henri Grégoire, με στόχο τη διάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης. Από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, το CNAM έχει εστιάσει στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προωθώντας την καινοτομία και τη συνεργασία με επιχειρήσεις. Σήμερα, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τίτλων, από Bachelor και Master μέχρι διδακτορικά και μικρο-πιστοποιήσεις, σε δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή υβριδική μορφή. Η έμφασή του στη δια βίου μάθηση το καθιστά πρωτοπόρο στην επαγγελματική εξέλιξη, με προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Το Κολλέγιο René Descartes στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το Κολλέγιο René Descartes λειτουργεί ως επίσημος φορέας του CNAM στην Αθήνα, στεγαζόμενο στο εμβληματικό κτίριο του Γαλλικού Ινστιτούτου στην οδό Σίνα. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει Executive Masters στα ελληνικά, με τίτλους που εκδίδονται απευθείας από το CNAM Παρισιού, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Οι τίτλοι αυτοί αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά ισοδύναμοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ανοίγοντας πόρτες σε υψηλόβαθμες θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η δομή των προγραμμάτων είναι σχεδιασμένη με μέγιστη ευελιξία, επιτρέποντας σε εργαζόμενους να συνδυάσουν σπουδές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, μέσω υβριδικής διδασκαλίας που συνδυάζει δια ζώσης μαθήματα με εξ αποστάσεως.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα: σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής αγοράς

Το Κολλέγιο εστιάζει σε τέσσερα υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία ανταποκρίνονται άμεσα στις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, όπως η ψηφιακός μετασχηματισμός, η υγεία, η καινοτομία και φυσικά ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτά τα προγράμματα δεν είναι απλές θεωρητικές σπουδές, αλλά εργαλεία πρακτικής εφαρμογής, με έμφαση σε πραγματικά case studies και συνεργασίες με επιχειρήσεις.

Διοίκηση μονάδων υγείας και ιατροκοινωνικής φροντίδας: Με διάρκεια 1-2 ετών (ανάλογα με τον ρυθμό), αυτό το πρόγραμμα, με πάνω από 20 χρόνια ιστορίας, παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Συνδέεται άμεσα με την ελληνική αγορά, όπου η ζήτηση για αποτελεσματική διαχείριση νοσοκομείων και μονάδων πρόνοιας αυξάνεται λόγω γήρανσης πληθυσμού και μεταρρυθμίσεων. Οι απόφοιτοι καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα.

Δίκαιο και Διοίκηση της υγείας: Εισηγμένο το 2020, αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα (διάρκειας 1 ή ετών) συνδυάζει νομικές γνώσεις με διοικητικές δεξιότητες, καλύπτοντας κενά όπως η συμμόρφωση με ευρωπαϊκές οδηγίες και η ηθική στην υγεία. Στην Ελλάδα, όπου ο κλάδος υγείας αντιμετωπίζει ρυθμιστικές προκλήσεις, προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε στελέχη νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιρειών.

Καινοτομία και Δημόσια Διοίκηση: Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 15 μηνών, συνδυάζει τις θεμελιώσεις και διαχρονικές έννοιες του Public Management, με αυτές της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και της διαχείρισης προκλήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον. Σε μια εποχή που η αλληλεπίδραση του πολίτη με τις δημόσιες δομές αλλάζει ραγδαία, έρχεται να θωρακίσει τη νέα γενιά στελεχών με πρακτικές γνώσεις, τεχνοκρατικές δεξιότητες, αλλά και με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της λήψης αποφάσεων.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων διεθνώς. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό διαρκεί 15 μήνες και συνδέει τις παραδοσιακές πρακτικές του HR με τα εργαλεία και τις τεχνικές που γεννά η ίδια η τεχνολογία, αλλά και οι παράγοντες που είναι άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενοι από αυτήν. Πεδία όπως οι νέες μορφές εργασίας, η συμπερίληψη, η τεχνητή νοημοσύνη, το ESG, κλπ, διδάσκονται σε διεθνή πρότυπα, με απώτερο σκοπό οι απόφοιτοι του προγράμματος να εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτεί ο νευραλγικός κλάδος του HR.

Πλεονεκτήματα για τον Έλληνα επαγγελματία

Για τον Έλληνα επαγγελματία, τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά: Διεθνής αναγνώριση τίτλων, ευελιξία για εργαζόμενους με υποχρεώσεις, σύνδεση με την αγορά μέσω ερευνητικών έργων και πρακτικής, δωρεάν webinars & σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικές δράσεις, κλπ. Το επιστημονικό προσωπικό περιλαμβάνει επαγγελματίες σε θέσεις ευθύνης, εξασφαλίζοντας εκπαίδευση με πραγματική αξία. Εκτός αυτού, το κολλέγιο έχει αναπτύξει τον θεσμό των Guest Lectures όπου καταξιωμένα και πολύπειρα στελέχη της αγοράς έρχονται σε επαφή με τους σπουδαστές παρουσιάζοντας επιτυχημένα και εφαρμοσμένα case studies & best practises από τον εργασιακό χώρο.

Το προφίλ των φοιτητών είναι στελέχη από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως managers υγείας, δικηγόροι, νοσηλευτές & γιατροί, διοικητικά στελέχη, HR Managers, στελέχη ΟΤΑ, κλπ, που βλέπουν τα προγράμματα ως εργαλεία εξέλιξης. Σε μια Ελλάδα όπου η ανεργία και η έλλειψη δεξιοτήτων παραμένουν ακανθώδη ζητήματα, τα συγκεκριμένα Masters ανοίγουν πόρτες σε καλύτερες θέσεις και υψηλότερους μισθούς.

Το Κολλέγιο René Descartes – CNAM στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά ένας καταλύτης επαγγελματικής ανανέωσης. Με τίτλους διεθνούς κύρους, πρακτική κατεύθυνση και προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς, προσφέρει σε εργαζόμενους την ευκαιρία να επενδύσουν στο μέλλον τους. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η δια βίου μάθηση είναι το κλειδί για επιτυχία – και το CNAM το καθιστά προσιτό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το cnam.gr.

