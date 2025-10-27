Φωτιά τώρα σε υπόγειο του Πύργου Αθηνών

Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρου του δεύτερου κτιρίου του Πύργου Αθηνών, σήμερα Δευτέρα το πρωί.
Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα.
Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
