Φωτιά τώρα σε υπόγειο του Πύργου Αθηνών

Φωτιά τώρα σε υπόγειο του Πύργου Αθηνών

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα

Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρου του δεύτερου κτιρίου του Πύργου Αθηνών, σήμερα Δευτέρα το πρωί.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

