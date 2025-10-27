Πολεμικό Ναυτικό: Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων με φρεγάτες και υποβρύχια (φωτογραφίες)

Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού διεξήχθη από την Τρίτη 21 έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), καθώς και ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ).

Οι συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Δείτε φωτογραφίες