Logo Image

Πολεμικό Ναυτικό: Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων με φρεγάτες και υποβρύχια (φωτογραφίες)

Κοινωνία

Πολεμικό Ναυτικό: Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων με φρεγάτες και υποβρύχια (φωτογραφίες)

Η εκπαίδευση μονάδων διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου

Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού διεξήχθη από την Τρίτη 21 έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), καθώς και ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ).

Οι συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χανιά: Εν ψυχρώ δολοφονία 51χρονου ενώ χόρευε στην πίστα

Χανιά: Εν ψυχρώ δολοφονία 51χρονου ενώ χόρευε στην πίστα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube