Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σχέδιο made in Greece με τροχιά προς το διάστημα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποιοί βγαίνουν στη σύνταξη από τα 56 έτη
ΤΑ ΝΕΑ: Προβλήματα στατικότητας
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 2,5 δισ. ευρώ έως τον Απρίλιο του 2026
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εμπαιγμός Μητσοτάκη!
ΕΣΤΙΑ: Ροζάκης δικαιώνει «Εστία»: Χάρτες με έξι μίλια στα νησιά μας ανατολικά του 25ου μεσημβρινού!
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μαγείρεμα ευρωπαϊκών κονδυλίων
ΚONTRA: Οι Γερμανοί προκαλούν η κυβέρνηση σιωπά!