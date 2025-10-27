Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σχέδιο made in Greece με τροχιά προς το διάστημα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποιοί βγαίνουν στη σύνταξη από τα 56 έτη

ΤΑ ΝΕΑ: Προβλήματα στατικότητας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 2,5 δισ. ευρώ έως τον Απρίλιο του 2026

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εμπαιγμός Μητσοτάκη!

ΕΣΤΙΑ: Ροζάκης δικαιώνει «Εστία»: Χάρτες με έξι μίλια στα νησιά μας ανατολικά του 25ου μεσημβρινού!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μαγείρεμα ευρωπαϊκών κονδυλίων

ΚONTRA: Οι Γερμανοί προκαλούν η κυβέρνηση σιωπά!