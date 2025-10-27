Ναυάγιο στη Λέσβο: Χωρίς τις αισθήσεις τους 4 μετανάστες – Συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Ναυάγιο σημειώθηκε στη Λέσβο, με τέσσερις μετανάστες να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, μετά την διάσωση επτά μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιάς και την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Αρχικά από τις έρευνες είχαν ανασυρθεί δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις, αλλά δυστυχώς ο αριθμός ανεβαίνει.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ.

Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα. Έρευνες γίνονται και από την ξηρά.