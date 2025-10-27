Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Νέστορος του Μάρτυρος, μαθητή και συναθλητή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Πρόκλα, σύζυγος του Ποντίου Πιλάτου

Ο Όσιος Δημήτριος ο Νέος ο Μπασαράμπης, ο προστάτης του Βουκουρεστίου

Ο Άγιος Νέστωρ υπήρξε νεαρός στρατιώτης της Θεσσαλονίκης, γνωστός για την πίστη και το θάρρος του. Όταν ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός διέταξε μονομαχία ανάμεσα στον γίγαντα Λυαίο και τους χριστιανούς, ο Νέστωρ ζήτησε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου για να τον αντιμετωπίσει. Με τη φράση «Ὁ Θεὸς Δημητρίου βοήθει μοι», νίκησε τον πανίσχυρο Λυαίο, γεγονός που προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα. Ο Νέστωρ συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε, μαρτυρώντας για τον Χριστό. Η Εκκλησία τον τιμά ως σύμβολο γενναιότητας και πίστης, ενώ η μνήμη του συνδέεται άρρηκτα με τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου.

Η Αγία Πρόκλα, σύζυγος του Ρωμαίου διοικητή Ποντίου Πιλάτου, μαρτυρείται στην Αγία Γραφή ως γυναίκα που προειδοποίησε τον άνδρα της να μην καταδικάσει τον Χριστό, λέγοντας: «Πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿ αὐτόν». Η Εκκλησία την τιμά ως παράδειγμα πνευματικής διαύγειας και μετάνοιας.

Ο Όσιος Δημήτριος ο Νέος ο Μπασαράμπης έζησε τον 17ο αιώνα στη Βουλγαρία και ασκήτεψε στις όχθες του ποταμού Λόμ. Το λείψανό του, που βρέθηκε άφθαρτο, μεταφέρθηκε στο Βουκουρέστι, όπου έγινε πολιούχος και προστάτης της πόλης. Τιμάται για τα θαύματά του και τη βοήθεια που προσφέρει σε όσους τον επικαλούνται με πίστη.

