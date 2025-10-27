Το γλέντι που βάφτηκε με αίμα: Όλα τα στοιχεία για το φονικό στο πανηγύρι στα Χανιά – Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Η μουσική σταμάτησε απότομα, το πλήθος πάγωσε κι ο ήχος της λύρας έδωσε τη θέση του σε κραυγές. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το πανηγύρι στο Έλος Κισσάμου μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος.

Ένας 51χρονος κτηνοτρόφος έπεσε νεκρός στην πίστα, χτυπημένος από τις σφαίρες ενός συγγενή του.

Τι συνέβη στη Γιορτή Κάστανου

Ήταν βράδυ Κυριακής, στη διάρκεια της παραδοσιακής Γιορτής Κάστανου, όταν ο δράστης πλησίασε το θύμα, που εκείνη την ώρα χόρευε για την ονομαστική του εορτή, και τον πυροβόλησε δύο με τρεις φορές στο στήθος εξ επαφής.

Ο 51χρονος κατέρρευσε αιμόφυρτος, με τους φίλους του να προσπαθούν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όμως ο άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο Νοσοκομείο Χανίων, όπως επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας.

Ο δράστης, νεαρός και συγγενής του θύματος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση και τράπηκε σε φυγή. Η αστυνομία έχει ήδη ταυτοποιήσει την ταυτότητά του και διεξάγει ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Παλιά βεντέτα πίσω από το φονικό

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το φονικό να αποτελεί αντίποινα για παλαιότερη ένοπλη διαμάχη που είχε σημειωθεί στην περιοχή.

Οι δύο άνδρες φέρεται να ήταν ξαδέρφια και είχαν στο παρελθόν έντονες οικογενειακές διαφορές, πιθανότατα για κτηματικά ζητήματα.

Το χωριό σε φόβο και αναμονή

Από το βράδυ της Κυριακής, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των ΤΑΕ έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα γύρω βουνά για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αρχές φοβούνται αντίποινα από συγγενείς του θύματος και έχουν δώσει εντολή για αυξημένη παρουσία περιπολιών.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από δεκάδες παρευρισκομένους, ενώ εξετάζονται βίντεο από κινητά τηλέφωνα και κάμερες του χώρου.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κισσάμου, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να ζητούν να «μην ξαναζήσει ο τόπος κύκλους αίματος και σιωπής».