Logo Image

Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα – Ζημιές σε 12 οχήματα

Κοινωνία

Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα – Ζημιές σε 12 οχήματα

ΕΡΤ

Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες δώδεκα αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα εννέα καταστράφηκαν ολοσχερώς, κατά την ΕΡΤ.

Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις.

Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο καθώς και το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που επιχείρησε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, με τους 12 πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή να περιορίζουν γρήγορα τις φλόγες ώστε η πυρκαγιά να μην επεκταθεί.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube