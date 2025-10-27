Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα – Ζημιές σε 12 οχήματα

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες δώδεκα αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα εννέα καταστράφηκαν ολοσχερώς, κατά την ΕΡΤ.

Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις.

Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο καθώς και το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που επιχείρησε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, με τους 12 πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή να περιορίζουν γρήγορα τις φλόγες ώστε η πυρκαγιά να μην επεκταθεί.