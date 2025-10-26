ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι και η σύζυγος του «αρχηγού»

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της στον Ευρωπαίο ανακριτή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη, αρνήθηκε τις εις βάρος της κατηγορίες ισχυριζόμενη ότι είχε «πλήρη άγνοια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε: «Δεν γνώριζα ό,τι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα.Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης.

9 οι προφυλακίσεις

Νωρίτερα, στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ακόμη ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί συνολικά εννέα άτομα.

Ο 38χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να ήταν ένας εκ των υπαρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης, στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και είπε ότι ως υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα προφυλακίστηκαν δύο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, για να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να είπαν στην απολογία τους.

Νωρίτερα άλλοι δύο – επίσης αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, μετά τις απολογίες τους, ενώ χθες προφυλακίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα.

Το Σάββατο, διατάχθηκαν από τον Ευρωπαίο ανακριτή συνολικά 4 προφυλακίσεις από τα συνολικά 12 άτομα που απολογήθηκαν. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για:

Ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα που ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Μια 53χρονη με κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με αγροτεμάχια που φέρεται να μίσθωνε για καλλιέργεια βαμβακιού. Κατηγορούμενες είναι και οι δύο κόρες της, οι οποίες πάντως μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Κατηγορούμενες είναι και οι δύο κόρες της, οι οποίες πάντως μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Ένα ακόμη άτομο που φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Αναβάθμιση κατηγορητηρίου για τον λογιστή

Στο μεταξύ, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τον λογιστή ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ως συνεργαζόμενος με υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του. Πλέον ο κατηγορούμενος διώκεται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Η μετατροπή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στην λειτουργία της οργάνωσης.

Κατά την απολογία του την ερχόμενη Δευτέρα, ο κατηγορούμενος θα δώσει εξηγήσεις για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ενώ πρέπει να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.

