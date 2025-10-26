Σύνταγμα: Εργασίες καθαρισμού από την ομάδα «Μέχρι Τέλους» – Επί τόπου Π. Ρούτσι και Ζ. Κωνσταντοπούλου

Εργασίες καθαρισμού στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, πραγματοποίησε η ομάδα «Μέχρι Τέλους» το βράδυ της Κυριακής.

Στο σημείο βρίσκονταν ο Πάνος Ρούτσι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Π. Ρούτσι: Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν – Δεν είμαστε εμείς η απειλή

Σε δήλωσή του, ο κ. Ρούτσι ανέφερε ότι «εμείς δεν είμαστε η απειλή». «Δεν θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τους ενοχλεί αυτό το μέρος, το να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας κάθε μέρα. Ας μας είχαν πει την αλήθεια από την αρχή».

«Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μέρες να είναι εδώ μαζί μου κάθε βράδυ» σημείωσε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικά. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή».

Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο κ. Ρούτσι είχε δηλώσει ότι «αυτό που κάνουν είναι μια πράξη εκδίκησης και αυτό δεν θα περάσει» και πρόσθεσε: «Θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Μην αγγίζετε τα ονόματα

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του κ. Ρούτσι, επεσήμανε ότι οι νέοι της πρωτοβουλίας πήραν στα χέρια τους την ευθύνη για την προστασία του Μνημείου, καθαρίζοντας τον χώρο και φυλάσσοντάς τον με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης. Υπογράμμισε ότι η δική της παρουσία έχει εγγυητικό χαρακτήρα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν εντάσεις.

«Τα παιδιά της πρωτοβουλίας ‘Μέχρι τέλους’ πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, τα παιδιά που τιμούν τον τόπο του Μνημείου, απόψε καθαρίζουν τον χώρο. Η δική μου παρουσία εδώ είναι εγγυητική γιατί από χθες το βράδυ έχουν αρχίσει εχθροπραξίες. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτό που κάνουν» ανέφερε σύμφωνα με την ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Λέμε ναι στην αξιοπρέπεια, στη ζωή, στη μνήμη, στη Δικαιοσύνη. Μην αγγίζετε τα ονόματα, μην αγγίζετε αυτά τα παιδιά που είναι εδώ φύλακες άγγελοι του μνημείου. Τα παιδιά υπενθυμίζουν ότι ο αγώνας δεν μπαίνει στα μουσεία, είμαστε εδώ και παλεύουμε».

Σύνταγμα: Προσαγωγή γυναίκας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Στην προσαγωγή μίας γυναίκας, η οποία επιχείρησε να κάνει καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προχώρησαν νωρίτερα οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, αστυνομικοί απηύθυναν αρχικά συστάσεις στη γυναίκα, η οποία ωστόσο δεν απομακρύνθηκε από το σημείο. Ακολούθως, αστυνομικοί απομάκρυναν τη γυναίκα από το σημείο και την οδήγησαν σε περιπολικό.

