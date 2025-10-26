Παρθένα Φουντουκίδου-Ιωαννίδου: Μακρέσα, η Καρσλήσα καλομάνα (Μέρος Α’)

Μακρέσα στα ποντιακά σημαίνει η μακριά, η ψηλή γυναίκα. Αυτό το προσωνύμιο είχε η προγιαγιά μου που ήρθε πρόσφυγας στην Ελλάδα μαζί με άλλους Ποντίους από το Καρς το 1920.

Μάλιστα το όνομα Μακρέσα αντικατέστησε το βαφτιστικό της, Παρθένα, σε σημείο που πολλοί συγχωριανοί της νόμιζαν πως ήταν το κύριό της όνομα.

Ήταν λεβεντογυναίκα, ψηλή και αθλητική, με μακριά καστανόξανθα σπαστά μαλλιά και υπέροχα μεγάλα αμυγδαλωτά πράσινα μάτια όπως την περιέγραψαν τα εγγόνια της, με καφετί πιτσιλιές μέσα τους.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr