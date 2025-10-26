Logo Image

Παρθένα Φουντουκίδου-Ιωαννίδου: Μακρέσα, η Καρσλήσα καλομάνα (Μέρος Α’)

Κοινωνία

Παρθένα Φουντουκίδου-Ιωαννίδου: Μακρέσα, η Καρσλήσα καλομάνα (Μέρος Α’)

Η Μακρέσα με τις κόρες της Χαρίκλη (καθιστή) και Κάλλη, τον εγγονό της Λάμπη (αριστερά) γιο της Κάλλης και του ήρωα της Μάχης των Ευζώνων Αλέξη Γρηγοριάδη και τον εγγονό της Πέτρο γιο του Αλέξη Ιωαννίδη προέδρου της κοινότητας Ευζώνων. Η φωτογραφία βγήκε μετά την λήξη του Β’ Π.Π. και τα δύο αγόρια ήταν ήδη ορφανά από πατέρα (φωτ. Αρχείο: Αλεξίας Ιωαννίδου)

Ήταν λεβεντογυναίκα, ψηλή και αθλητική, με μακριά καστανόξανθα σπαστά μαλλιά και υπέροχα μεγάλα αμυγδαλωτά πράσινα μάτια όπως την περιέγραψαν τα εγγόνια της, με καφετί πιτσιλιές μέσα τους

Αλεξία Ιωαννίδου

Μακρέσα στα ποντιακά σημαίνει η μακριά, η ψηλή γυναίκα. Αυτό το προσωνύμιο είχε η προγιαγιά μου που ήρθε πρόσφυγας στην Ελλάδα μαζί με άλλους Ποντίους από το Καρς το 1920.

Μάλιστα το όνομα Μακρέσα αντικατέστησε το βαφτιστικό της, Παρθένα, σε σημείο που πολλοί συγχωριανοί της νόμιζαν πως ήταν το κύριό της όνομα.

Ήταν λεβεντογυναίκα, ψηλή και αθλητική, με μακριά καστανόξανθα σπαστά μαλλιά και υπέροχα μεγάλα αμυγδαλωτά πράσινα μάτια όπως την περιέγραψαν τα εγγόνια της, με καφετί πιτσιλιές μέσα τους.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube