Χανιά: Εν ψυχρώ δολοφονία 51χρονου ενώ χόρευε στην πίστα

Την τελευταία του πνοή, έχοντας δεχθεί πυροβολισμούς, άφησε ένας άνδρας ηλικίας 51 ετών, κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου, στο Έλος Κισσάμου Χανίων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εν ψυχρώ εκτέλεση του 51χρονου, την ώρα που χόρευε στην πίστα.

Κατά το neakriti.gr, το θύμα, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, δέχθηκε τρεις σφαίρες μπροστά στα έντρομα βλέμματα των παρευρισκόμενων.

Ο 51χρονος κατέρρευσε στην πίστα και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Αναζητείται ο δράστης

Κατά το ίδιο μέσο, ο δράστης, ο οποίος τράπηκε σε φυγή, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο παλαιών οικογενειακών διαφορών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το cretalive.gr, πιθανώς το περιστατικό σχετίζεται με άλλο ένοπλο επεισόδιο που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι.