Πάνος Ρούτσι: Θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα – Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης

«Θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, ο γιος του οποίου, Ντένις, έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Μιλώντας στην Κυριακή στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο κ. Ρούτσι ανέφερε ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί «σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα».

«Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη και δεν την προσβάλλουν, την τιμούν» σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «αντί να σβήσουν τα ονόματα, να φροντίσουν να μην υπάρξουν ξανά τέτοια ονόματα».

«Δεν σβήνεται τόσο απλά η μνήμη» τόνισε, ενώ εξέφρασε τον φόβο του ότι θα σβηστούν τα ονόματα, επισημαίνοντας πως «προσπαθούν να διώξουν εδώ και 2-3 μέρες τα παιδιά από την ομάδα ‘Μέχρι Τέλους’».

«Από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα»

«Από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα» επεσήμανε και κάλεσε «τον κόσμο που με στήριξε να είμαστε όλοι μαζί».

«Αυτό που κάνουν είναι μια πράξη εκδίκησης και αυτό δεν θα περάσει» συνέχισε και πρόσθεσε: «Θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου».