Συνελήφθη 55χρονος φυγόποινος – Είχε καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη την Πέμπτη, έπειτα από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, 55χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος το 2003 ήταν ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο υπαλλήλων καταστήματος στο Νέο Κόσμο, όπου τέσσερις δράστες κατ’ εντολή του 55χρονου, ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη, εισήλθαν σε κατάστημα και πυροβόλησαν δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.

Και δεύτερη καταδικαστική απόφαση

Επιπρόσθετα σε βάρος του εκκρεμούσε και άλλη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 1 έτους και 4 μηνών για ψευδή καταμήνυση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.