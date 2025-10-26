Logo Image

Βραζιλία: Νεκρός 18χρονος Έλληνας από σφαίρες ληστών

Φωτ. αρχείου: REUTERS/Angela Ponce

Ο 18χρονος έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, οι οποίοι εισέβαλαν στο εστιατόριο στο οποίο εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα

Νεκρός από σφαίρες ληστών στο εστιατόριο όπου εργαζόταν σε πόλη της Βραζιλίας έπεσε ένας 18χρονος Έλληνας, με καταγωγή από τη Ρόδο.

Η δολοφονία του νέου, τα ξημερώματα της Κυριακής, βύθισε στο πένθος το χωριό της Ψίνθου, από όπου κατάγεται η οικογένειά του.

Η οικογένεια του 18χρονου, σύμφωνα με το rodiaki.gr, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία.

Ληστές εισέβαλαν στο εστιατόριο που εργαζόταν

Κατά το ίδιο μέσο, ο 18χρονος έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, οι οποίοι εισέβαλαν στο εστιατόριο στο οποίο εργάζονταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα.

