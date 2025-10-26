Βραζιλία: Νεκρός 18χρονος Έλληνας από σφαίρες ληστών

Νεκρός από σφαίρες ληστών στο εστιατόριο όπου εργαζόταν σε πόλη της Βραζιλίας έπεσε ένας 18χρονος Έλληνας, με καταγωγή από τη Ρόδο.

Η δολοφονία του νέου, τα ξημερώματα της Κυριακής, βύθισε στο πένθος το χωριό της Ψίνθου, από όπου κατάγεται η οικογένειά του.

Η οικογένεια του 18χρονου, σύμφωνα με το rodiaki.gr, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία.

Ληστές εισέβαλαν στο εστιατόριο που εργαζόταν

Κατά το ίδιο μέσο, ο 18χρονος έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, οι οποίοι εισέβαλαν στο εστιατόριο στο οποίο εργάζονταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα.